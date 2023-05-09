فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

سرايا القدس تعلن استشهاد عدد من قادتها في غزة

شهداء وجرحى في عدوان الاحتلال على قطاع غزة

حماس تنعى شهداء سرايا القدس وتؤكد رد المقاومة على الجريمة

تويتر تعتزم حذف الحسابات غير النشطة

قطر تبدأ خطوات استقطاب معلمين من غزة

كندا تطرد دبلوماسياً صينياً تتهمه بترهيب أحد مسؤوليها

صندلة: عائلة الشهيد العمري ترفض استقبال هرتسوغ لتقديم العزاء

إصابة 3 مستوطنين و15 عملًا مقاومًا بالضفة خلال 24 ساعة

حقيقة توصل نادي الهلال السعودي إلى اتفاق مع ميسي

جبارين: حكومة نتنياهو تكذب ولا يوجد أيّ تقدم في ملف تبادل الأسرى

سرايا القدس تعلن استشهاد عدد من قادتها في غزة

09 مايو 2023 . الساعة 04:15 بتوقيت القدس
...

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عن استشهاد ثلاثة من أبرز قادتها في عدوان جديد شنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في وقت مبكر من فجر اليوم الثلاثاء.

وقالت السرايا في بيان فجر اليوم، إن الشهداء هم القائد جهاد شاكر الغنام أمين سر المجلس العسكري في السرايا، والقائد خليل صلاح البهتيني عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في السرايا، والقائد طارق محمد عزالدين أحد قادة العمل العسكري بسرايا القدس في الضفة الغربية.

وأضاف البيان "إننا إذ ننعى شهدائنا القادة ومعهم زوجاتهم المجاهدات وعدد من أبناءهم، لنؤكد أن دماء الشهداء ستزيد من عزمنا، ولن نغادر مواقعنا، وستبقى المقاومة مستمرة بإذن الله".

وأعلنت وزارة الصحة بغزة في حصيلة أولية عن استشهاد تسعة مواطنين وإصابة آخرين بجراح، في حين أفادت مصادر محلية أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تعمل على انتشال جثث شهداء من منازل تعرضت لقصف عنيفة فجر اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#غزة #سرايا القدس #عدوان الاحتلال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة