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محدث بالفيديو والصور 13 شهيداً منهم 3 قيادات بسرايا القدس في عدوان الاحتلال على غزة

09 مايو 2023 . الساعة 02:27 بتوقيت القدس
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استشهد 13 مواطنا بينهم ثلاثة من أبرز قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجها الإسلامي، وأصيب أخرون في وقت مبكر فجر اليوم الثلاثاء جراء عدوان للاحتلال على قطاع غزة، استهدف عبر الطيران الحربي عشرات المواقع والمنازل في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة عن ارتفاع عدد الشهداء لـ13 حتى اللحظة جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق عدة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في غزة، أن بين الشهدء الدكتور جمال خصوان رئيس مجلس مستشفى الوفاء بمدينة غزة، إضافة إلى عدد من أفراد أسرته.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على القطاع في وقت مبكر من فجر اليوم تركزت على مدن غزة ورفح وخان يونس.

وأفادت مصادر محلية، أن الغارات استهدفت عددا من الشقق السكنية ومواقع المقاومة في أكثر من منطقة بالقطاع.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الدخلية والأمن الوطني بغزة إياد البزم، إن أجهزة الوزارة تتابع التطورات الميدانية في ظل تنفيذ الاحتلال لعدة غارات على أهداف مختلفة في قطاع غزة.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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