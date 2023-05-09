شهداء منهم 3 قيادات بسرايا القدس وجرحى في عدوان الاحتلال على قطاع غزة

استشهد تسعة مواطنين بينهم ثلاثة من أبرز قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجها الإسلامي، وأصيب أخرون في وقت مبكر فجر اليوم الثلاثاء جراء عدوان للاحتلال على قطاع غزة، استهدف عبر الطيران الحربي عشرات المواقع والمنازل في القطاع.

وفي حصيلة أولية أعلنت وزارة الصحة بغزة عن استشهاد تسعة مواطنين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق عدة في قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على القطاع في وقت مبكر من فجر اليوم تركزت على مدن غزة ورفح وخان يونس.

وأفادت مصادر محلية، أن الغارات استهدفت عددا من الشقق السكنية ومواقع المقاومة في أكثر من منطقة بالقطاع.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الدخلية والأمن الوطني بغزة إياد البزم، إن أجهزة الوزارة تتابع التطورات الميدانية في ظل تنفيذ الاحتلال لعدة غارات على أهداف مختلفة في قطاع غزة.











المصدر / فلسطين أون لاين