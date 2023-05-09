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تويتر تعتزم حذف الحسابات غير النشطة

09 مايو 2023 . الساعة 01:18 بتوقيت القدس
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قال الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر"، إيلون ماسك، إن منصة التواصل الاجتماعي ستحذف الحسابات التي ظلت غير نشطة لعدة سنوات.

وأضاف ماسك أن المستخدمين على منصة التدوين المصغر قد يشهدون انخفاضا في عدد المتابعين، وفق "رويترز".

ووفقا لسياسة تويتر، يتعين على المستخدمين تسجيل الدخول على حساباتهم مرة واحدة على الأقل كل 30 يوما لتجنب الحذف نهائيا لأنها ظلت غير نشطة لفترة طويلة.

 وفي وقت سابق من الشهر الجاري، هدد ماسك بإعادة منح حساب الإذاعة الوطنية العامة إلى شركة أخرى بعد أن توقفت عن نشر محتوى على حساباتها الرسمية البالغة 52 احتجاجا على علامة لتويتر أشارت ضمنا إلى تدخل الحكومة في محتواها التحريري.

وحذفت "تويتر" الشهر الماضي العلامة الزرقاء للتحقق من الحسابات من الملف الشخصي لآلاف الأشخاص، ومن بينهم مشاهير وصحفيون وسياسيون بارزون، لأنهم لم يدفعوا لقاء خدمة الاشتراك الشهرية.

وجعل ماسك التحقق من الحسابات بالعلامة الزرقاء باشتراك، في خطوة قال إنها ستعالج مشكلة الحسابات المزيفة على منصة التواصل الاجتماعي.

المصدر / وكالات
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#تويتر #إيلون ماسك #العلامة الزرقاء #حذف الحسابات غير النشطة

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