قطر تبدأ خطوات استقطاب معلمين من غزة

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة والسفارة الفلسطينية في قطر ووزارة التعليم القطرية امتحان استقطاب معلمين من قطاع غزة للعمل في دولة قطر للعام 2023.

ونُفّذ الامتحان المحوسب في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بمدينة غزة بحضور وفد من الوزارة ضم رائد صالحية مدير عام الشؤون الإدارية، وم أسامة يونس مدير عام الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، ونائل الربعي نائب مدير عام الشئون الإدارية، وعمر الحاج رئيس قسم التوظيف، وطاقم العمل من دائرة الامتحانات في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية وفريق المتابعة من الوزارة.

وأكد صالحية أن وزارة التعليم طبقت كافة الإجراءات الفنية والمهنية لإنجاح الامتحان بالصورة المناسبة، لافتاً إلى أنه يقيس الجوانب التخصصية والتربوية للمتقدمين.

وأوضح أنه عقب الامتحان سيجري تنفيذ مقابلات عن بُعد للناجحين، متمنياً التوفيق والتميّز لجميع المتقدمين.

وتوجه صالحية بالشكر والتقدير لدولة قطر الشقيقة أميراً وحكومة وشعباً على ما تُقدمه من خدمات لشعبنا، ومنها مجال استقطاب معلمين للعمل في قطر.

المصدر / فلسطين أون لاين