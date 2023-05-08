حقيقة توصل نادي الهلال السعودي إلى اتفاق مع ميسي

نفت مصادر صحفية، صحة الأنباء التي تتحدث عن قبول الأرجنتيني ليونيل ميسي عرضاً سعودياً ضخماً، تمهيداً للانتقال للعب في صفوف الهلال، عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.



وحسب خبير الانتقالات الإيطالي "فابريتسيو رومانو" فإن ميسي يرفض اتخاذ قرار حاسم بشأن مستقبله المنتظر في الوقت الراهن، بانتظار إنهاء موسمه الراهن بأفضل طريقة ممكنة مع باريس سان جيرمان.



ويرغب ميسي في الفوز بلقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، قبل تقييم العروض المقدمة من أجله، وهو ما يعني أن النجم الأرجنتيني المتوج بلقب مونديال قطر 2022 لم يتخذ قراراً حاسماً بشأن مستقبله المرتقب.



وسبق لبرنامج "التشيرنغيتو" الإسباني الشهير القول إن نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وافق على الانتقال إلى نادي الهلال السعودي، مقابل الحصول على راتب سنوي قدره 300 مليون يورو؛ ليكون اللاعب الأعلى أجرًا في العالم.



وكانت تقارير صحفية سعودية قد أكدت، الإثنين 8 مايو/ أيار، أن ميسي عقد اجتماعًا مع رئيس الهلال، فهد بن نافل، في العاصمة الفرنسية باريس، قبل نهاية شهر رمضان الماضي، ودار خلال الاجتماع نقاش حول العرض الهلالي للتعاقد مع اللاعب، والشروط التي وضعها النجم الأرجنتيني حتى يوافق على اللعب ببطولة الدوري السعودي.



ووفقاً للناقد الرياضي السعودي، محمد البكيري، فإن ميسي أبلغ بن نافل بارتياحه لعرض الهلال الضخم للحصول على خدماته، وأوضح أن اللاعب لديه خياران في الوقت الحالي؛ الأول هو العودة إلى صفوف ناديه السابق برشلونة، بينما سيكون الخيار الثاني الموافقة على عرض أزرق العاصمة.



وقام باريس سان جيرمان مؤخراً بفرض عقوبة الإيقاف -لمدة أسبوعين- عن خوض التدريبات والمباريات على النجم الأرجنتيني ميسي، بعد سفره إلى السعودية في عطلة قصيرة دون الحصول على إذن خاص من إدارة النادي.

المصدر / فلسطين اونلاين