إصابة 3 مستوطنين و15 عملًا مقاومًا بالضفة خلال 24 ساعة

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 15 عملًا مقاوما بالضفة، أبرزها 4 عمليات إطلاق نار، وإلقاء عبوات ناسفة، والتصدي لاعتداءات المستوطنين وتحطيم مركباتهم، أصيب خلالها 3 مستوطنين.

واشتبك المقاومون مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة برقين في جنين.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحام منطقة قبر يوسف، واستهدفوا قوات الاحتلال على حاجز حوارة في نابلس.

وأصيب ثلاثة مستوطنين بعد رشق مركباتهم وتحطيمها بالحجارة بعد دخولها لمدخل بلدة عزون شرق قلقيلية.

واندلعت مواجهات في 6 نقاط متفرقة، شهدتها مناطق جنين وقلقيلة ونابلس وأريحا والخليل، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

وشهدت أعمال المقاومة استمراراً وتنوعاً في الوتيرة والأداء، ما بين عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة وعمليات دهس وطعن مؤثرة خلال إبريل الماضي، أدت إلى مقتل (3) إسرائيليين، وإصابة (41) جندي ومستوطن بجراح مختلفة، فيما استشهد (11) فلسطينيا بنيران الاحتلال ومستوطنيه.

وبلغ مجموع العمليات التي جرى رصدها خلال الشهر الماضي حسب مركز معلومات فلسطين -معطى- (987) عملاً مقاوماً، بينها (139) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، نفذت (48، 39) عملية منها في جنين ونابلس على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين