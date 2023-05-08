السعر مفاجأة.. طرح مجوهرات مليارديرة في مزاد!

قالت دار كريستيز للمزادات، اليوم الإثنين، إن مجموعة المجوهرات الخاصة المكونة من 700 قطعة المملوكة للمليارديرة النمساوية الراحلة هايدي هورتن، وهي أكبر وأغلى مجموعة من نوعها تباع في مزاد في العالم، ربما تحقق أكثر من 150 مليون دولار.

ومن بين أروع القطع، عقد الألماس الهندي "بريوليت أوف إنديا" الذي يبلغ وزنه 90 قيراطا من صنع هاري وينستون، وعقد "ياقوتة شروق الشمس" وخاتم ماسي من صنع مجموعة كارتييه للمجوهرات يصل سعره إلى 20 مليون دولار.

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وتضم المجموعة أيضا أكثر من 100 قطعة مجوهرات من شركة بولجاري، اشترتها هورتن من مطلع سبعينيات القرن الماضي حتى وفاتها العام الماضي.

ومن المزمع أن تتخطى مجموعة هورتن الرقم القياسي للمبيعات المسجل بدار كريستيز لمجموعة إليزابيث تيلور في 2011 ومزاد “روعة المهراجا والمغول” في 2019، وهما مجموعتا المجوهرات الوحيدتان اللتان حصدتا أكثر من 100 مليون دولار.

المصدر / وكالات