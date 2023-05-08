جبارين: حكومة نتنياهو تكذب ولا يوجد أيّ تقدم في ملف تبادل الأسرى

نفى عضو المكتب السياسي ومسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في حركة حماس زاهر جبارين، تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، حول قرب اتفاق تبادل أسرى بين حركة حماس والاحتلال.

وقال جبارين إنّ حكومة الاحتلال تكذب ولا يوجد أيّ تقدم في ملف تبادل الأسرى، مؤكدًا أنّ حكومات الاحتلال المتعاقبة تكذب على عوائل الجنود الأسرى بشأن صفقة تبادل أسرى ولا صحة لأكاذيب نتنياهو التي يلجأ لها عقب كل أزمة يتعرض لها.

وقال إنّ الاحتلال يُماطل في ملف التبادل، ولا يزال غير مستعد لدفع ثمن حريتهم، مبينًا أنّ ما يعيق عقد صفقة تبادل هو تردد الاحتلال وعدم جهوزيته لاتخاذ القرار بعقدها ودفع الثمن.

وأوضح جبارين أنّ هناك إطار عام وثمن لأيّ صفقة تبادل أسرى ونتنياهو والحكومات المتعاقبة لا يريدون دفعه، وقبل سنوات كان هناك تقدم في الصفقة لكن جهوزية الاحتلال لدفع الثمن تراجعت.

وأكد جبارين على أنّ أبواب حركة حماس مفتوحة لكل من يستطيع أن يُقدّم جهدًا في هذا الملف والعديد من الوسطاء طرقوا أبوابنا، ومنهم السويسريون والنرويجيون والألمان والأخوة الأتراك والقطريون والمصريون، والوساطة المصرية هي أساسية في هذه الملف.

ولفت جبارين إلى أنّ الوسطاء يتفهّمون الإطار الانساني الذي قدّمه رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار لإجراء صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال، ونحن مصرون عليه.

وشدّد على أنّ مطالب المقاومة في هذا الإطار الالتزام بصفقة وفاء الأحرار، والإفراج عن جميع الأسرى المُعاد اعتقالهم في صفقة وفاء الأحرار الأولى، مشيرًا إلى أنه من مطالب المقاومة كذلك الإفراج عن كبار السنّ والأسرى القدماء والأشبال والأسيرات الماجدات والأسرى المرضى.

المصدر / فلسطين أون لاين