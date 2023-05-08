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حراك المعلمين بالضفة يقرر استئناف الإضراب باستثناء "التوجيهي"

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حراك المعلمين بالضفة يقرر استئناف الإضراب باستثناء "التوجيهي"

08 مايو 2023 . الساعة 21:39 بتوقيت القدس
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قرر حراك المعلمين بالضفة المحتلة، اليوم الاثنين، استئناف الإضراب ابتداء من يوم غد الثلاثاء باستثناء مرحلة الثانوية العامة "التوجيهي".

وأعلن الحراك في بيان له أن استئناف الإضراب جاء نتيجة عدم التزام حكومة رام الله بدفع الخصومات للمعلمين.

كما دعا الحراك كافة القطاعات الحكومية وأولياء الأمور إلى اعتصام مركزي أمام مقر المقاطعة برام الله يوم الخميس المقبل الساعة 11:00 صباحًا.

وطالب المعلمون بتشكيل نقابة ديمقراطية، إلى جانب مهنة التعليم، وإضافة 15% على طبيعة العمل وصرف راتب كامل، وربط الراتب بغلاء المعيشة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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