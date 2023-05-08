هذا ما يعنيه إعلان "الصحة العالمية" أن "كورونا" لم يعد حالة طوارئ صحية عالمية!

أعلن خبراء منظمة الصحة العالمية رسميا أن "كوفيد" لم يعد يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا (Pheic).

ويتزامن هذا مع استراتيجية منظمة الصحة العالمية الجديدة للانتقال من الاستجابة للطوارئ إلى إدارة مرض "كوفيد" المستدام على المدى الطويل.

وهذا قد لا يتغير كثيرا عمليا، وسيظل "كوفيد" في حالة وبائية، وستستمر الدول في امتلاك سلطتها الخاصة فيما يتعلق بما إذا كانت ستتعامل مع "كوفيد" كحالة طوارئ داخل أراضيها (بعض البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، أعلنت بالفعل إنهاء حالة الطوارئ الوطنية).

ومع ذلك، بالنسبة لمجتمع الصحة العامة العالمي، يعد هذا حدثا ذا أهمية كبيرة، حيث يقترب من نهاية فترة الاستجابة للطوارئ التي بدأت في 30 يناير 2020.

وفي الوقت نفسه، بالنسبة لجزء كبير من عامة الناس، قد يمر دون أن يلاحظه أحد نسبيا. وبالنسبة للعديد من الأشخاص، مر وقت طويل منذ أن رأوا أن "كوفيد" حالة طارئة.

وكان سيمون نيكولاس ويليامز، محاضر في علم النفس، جامعة سوانسي، يتابع التجارب العامة للوباء على مدى السنوات الثلاث الماضية.

ولم تتم مراجعة النتائج بعد، ولكن بحلول صيف عام 2022، وصف العديد من المشاركين الوباء بأنه يشبه "ذكرى بعيدة" أو أنه "لم يحدث أبدا".

وبينما ننتقل إلى هذه المرحلة التالية، حان الوقت للنظر في ما تعلمناه عن السلوك البشري أثناء الوباء، وما سيحدث بعد ذلك.

العادات القديمة لا تموت بسهولة

في الأيام الأولى للوباء، تساءل العديد من علماء السلوك، بمن فيهم ويليامز، عما إذا كانت بعض عاداتنا الوبائية موجودة لتبقى. وهل ستصبح أقنعة الوجه عنصرا أساسيا في خزانة الملابس؟ هل سيتوقف الناس عن "التجنيد" والذهاب إلى العمل عندما يكونون على ما يرام؟.

اتضح أنه بالنسبة لمعظم الناس، لم يغير الوباء سلوكنا وعاداتنا بشكل دائم أو خلق "وضعا طبيعيا جديدا".

واختفى التباعد الاجتماعي منذ فترة طويلة، باستثناء نسبة صغيرة نسبيا من الجمهور، ولا سيما أولئك الأكثر عرضة للإصابة بـ "كوفيد". وعلّمتنا جائحة "كوفيد" كيف يمكن أن يكون السلوك التكيفي، ولا سيما مدى استعداد الناس لتغيير سلوكهم للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين.

واتبع معظم الناس القواعد في ذروة انتشار الوباء، مهما كانت صعبة. وذكّرنا مرض "كوفيد" بمدى المرونة التي يمكن أن نتحلى بها نحن البشر.

وتُظهر هذه التكيفات الوبائية، وحقيقة أن سلوكنا السابق للوباء ارتد بسرعة كبيرة، مدى أهمية الإشارات الاجتماعية والأعراف الاجتماعية للسلوك.

وكان ارتداء القناع أو الابتعاد عن الآخرين من العادات - حيث يتم تشغيل الإجراءات تلقائيا استجابة للإشارات السياقية، مثل رؤية العلامات مع صور الأشخاص الذين يبتعدون اجتماعيا.

وأظهر الوباء أيضا مدى أهمية الروابط الاجتماعية والاتصال الاجتماعي، وخاصة الجسدي. وهذا أمر نوقش بالفعل أن "كوفيد" لا يمكن أن يبقى في وضع حرج إلى الأبد.

ووفقا لنظرية السلامة الاجتماعية، التي ترى الإجهاد والرفاهية نتاج عوامل بيولوجية ونفسية واجتماعية، شكل "كوفيد" تهديدا "للنسيج الاجتماعي الذي يجعل البشر مرنين ويبقينا على قيد الحياة وبصحة جيدة".

وليس من المستغرب أن يكون الرضا عن الحياة والسعادة في أدنى مستوياته خلال عمليات الإغلاق، وتعافى عندما بدأ الناس في الاختلاط اجتماعيا مرة أخرى.

لم تنته حالة الطوارئ للجميع

بينما نحتفل بنهاية مرحلة الطوارئ، من المهم أن نتذكر ما يقرب من 7 ملايين شخص فُقدوا بسبب "كوفيد" منذ عام 2020.

وبالطبع، يجب أن نأخذ في الاعتبار أنه بالنسبة للبعض، وخاصة أولئك المعرضين للخطر سريريا، فإن حالة الطوارئ لم تنته بعد، وقد لا تنتهي أبدا.

ولا يزال "كوفيد" مسؤولا عن ملايين الإصابات وآلاف الوفيات كل أسبوع حول العالم. وأيضا، بفضل "كوفيد طويل الأمد"، يحتاج مئات الملايين من الأشخاص إلى رعاية طويلة الأمد.

وفي المستقبل، نحتاج إلى الانتقال من الاعتماد على مرونة الأفراد إلى بناء المرونة في مؤسساتنا. ويمكننا جميعا اتخاذ تدابير لمواصلة حماية أنفسنا ومن حولنا من "كوفيد" وفيروسات الجهاز التنفسي الأخرى (مثل غسل اليدين ومواكبة التطعيمات).

لكن مسؤولية منع طوارئ الصحة العامة لا ينبغي أن تقع على عاتق الجمهور فقط. فالإجراءات التي يمكن للحكومات وأصحاب العمل والسلطات الصحية اتخاذها الآن يمكن أن تحمي من حالات الطوارئ الصحية العامة في المستقبل.

وتعد المعالجة المنهجية للمعلومات الخاطئة، وتحسين التهوية في المدارس وأماكن العمل والأماكن العامة الداخلية الأخرى، وإجراء تحسينات طويلة الأجل على الإجازة المرضية مدفوعة الأجر، طرقا جيدة للبدء في بناء مجتمعات أكثر مرونة استعدادا للوباء القادم.

المصدر / مواقع إلكترونية