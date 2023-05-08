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بالفيديو "ضيف مرعب" يظهر في مراسم تتويج تشارلز الثالث

08 مايو 2023 . الساعة 21:03 بتوقيت القدس
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رصدت إحدى الكاميرات شبحا يشبه "ملاك الموت" كما يتصورونه في الغرب، يحمل مهبالا، وذلك خلال مراسم تتويج شارلز الثالث ملك بريطانيا أمس السبت، حسبما ذكرت وسائل إعلام.

وقالت صحيفة "ديلي ميل": "كل حفلة كبيرة تجتذب ضيوفا غير مدعوين، لكن محبي العائلة المالكة قالوا مازحين إنهم شاهدوا ملاك الموت شخصيا في كنيسة وستمنستر أثناء تتويج تشارلز".

في فيديو تم تداوله على نطاق واسع على "تويتر" يمكن رؤية شخصية ترتدي عباءة سوداء مع قلنسوة وهي تتنقل عبر الممر، حاملة شيئا يشبه المهبال، وعلق أحد المستخدمين على المشهد: "ها جاء الموت حاملا مهباله!".

 

المصدر / مواقع إلكترونية
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#بريطانيا #تشارلز الثالث

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