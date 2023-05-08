"أبو كويك": الاحتلال لن يفلح بالنيل من الشيخ عكرمة وصموده

أكد القيادي في حركة "حماس" الشيخ حسين أبو كويك، أن خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، يمثل الحالة الوطنية والإسلامية المتميزة والمتسمكة بالثوابت وبالمقدسات، مضيفاً أنه "صاحب همة عالية وقامة إسلامية كبيرة".

وأعرب أبو كويك عن رفضه واستنكاره لمساس الاحتلال المتكرر بالشيخ عكرمة صبري، عبر استدعائات التحقيق، والتضييق عليه وتهديده.

وذكر أن شعبنا الفلسطيني كله يقف خلف هذا الشيخ الجليل، ونطالب الاحتلال بالكف عن هذا النهج الإرهابي المتسلط، ونحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن صحته وحياته.

واستدعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، للتحقيق في سجن المسكوبية والذي استمر لعدة ساعات أفرج عنه على إثرها بعد تسليمه أمر بمنعه من الحديث مع وسائل إعلام فلسطينية وعربية، هي فضائيات الأقصى والمنار والميادين.



وبعد خروجه من مقابلة الاحتلال، جدد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري تأكيده على التمسك بالمواقف الثابتة تجاه المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة.



وقال الشيخ صبري إنّ تحقيق الاحتلال تناول الموضوعات المتعلقة بقضايا الساعة، وبدورنا أكدنا على موقفنا الثابت تجاه المقدسات الإسلامية والأقصى.

وأشار إلى أن تحقيق الاحتلال تناول مشاركته في فعالية يوما لقدس العالمي، إلى جانب اقتحامات المستوطنين للأقصى، والذي نعتبره عدواناً صارخاً وينتهك حقنا التاريخي في المسجد المبارك.

المصدر / حرية نيوز