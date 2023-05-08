الاحتلال يحول وزير القدس السابق خالد أبو عرفة للاعتقال الإداري

حولت محكمة الاحتلال العسكرية في عوفر، اليوم الاثنين، وزير القدس السابق المهندس خالد أبو عرفة للاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور، وذلك بعد أسبوع من اعتقاله.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء الماضي، وزير شؤون القدس السابق المهندس المبعد خالد أبو عرفة (61عاماً)، من مكان إقامته المؤقت في رام الله.

وتعرض أبو عرفة للاعتقال أكثر من مرة في سجون الاحتلال، علماً أنه تم الإفراج عنه قبل نحو عام بعد قضائه 15 شهراً في الاعتقال الإداري.

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وسبق أن اعتقلت قوات الاحتلال أبو عرفة بتاريخ 09/11/2020، بعد استدعائه للمقابلة في معسكر "عوفر".

وأبو عرفة أسير محرر سابق، اعتقل عدة مرات وأمضى سنوات في سجون الاحتلال، كما أبعده الاحتلال عن مدينة القدس المحتلة لحظة تحرره من الأسر عام 2014.

وسحبت سلطات الاحتلال منه الهوية المقدسية، إلى جانب نواب القدس في المجلس التشريعي عن حركة حماس أحمد عطون، ومحمد طوطح، ومحمد أبو طير.

المصدر / حرية نيوز