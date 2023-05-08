"الشعبية": الاحتلال نقل "سعدات" من سجنه إلى جهة مجهولة

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الإثنين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اقتادت أمينها العام أحمد سعدات، وعدد من قادتها المعتقلين في سجن ريمون جنوب الأراضي المحتلة "إلى جهة مجهولة".

وقال عوض السلطان، مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في الجبهة الشعبية في مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة، إن قوات الاحتلال "شنت اليوم حملة شرسة على أسرى الجبهة الشعبية وقياداتها، وفي المقدمة منهم الأمين العام القائد أحمد سعدات".

وأضاف السلطان: "اقتحمت قوات إسرائيلية قسمي رقم 5 و7 في سجن ريمون واقتادت سعدات والقائدين في الجبهة عاهد أبو غلمى، ووليد حناتشة إلى جهة غير معلومة".

وتابع: "هذه الحملة جاءت تزامنا مع هجمة واسعة تطال الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال"، محذرا الاحتلال "من ارتكاب أي حماقة تجاه القادة الأسرى".

وأحمد سعدات هو الأمين العام للجبهة منذ 2001، ومعتقل منذ عام 2006 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ويمضي حكما بالسجن 30 عاما على خلفية اغتيال الجبهة لوزير السياحة بحكومة الاحتلال رحبعام زئيفي عام 2001.

المصدر / فلسطين أون لاين