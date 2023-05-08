الأردن يعلق على تقارير حول تنفيذه غارة جوية في سوريا

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الاثنين، إن عمان "ستعلن عن أي خطوة تتخذها لضمان أمنها بالوقت المناسب"، في تعليقه على تقارير تحدثت عن استهداف سلاح الجو الأردني مصنعا للمخدرات في سوريا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الهولندي فوبكه هويكسترا، بالعاصمة عمان، وفق مراسل الأناضول.

وفي رده على سؤال بشأن تنفيذ الغارة الجوية في سوريا، قال الصفدي: "عندما نتخذ أي خطوة لحماية الأمن الوطني سنعلنها في وقتها المناسب، وقضية المخدرات تهديد كبير للمملكة والمنطقة في ضوء تصاعد عمليات التهريب"، دون أن يؤكد أو ينفي تنفيذ الغارة.

وأضاف أنه "تمت مناقشة الموضوع (تهريب المخدرات) في اجتماع عمان التشاوري مع الجانب السوري من أجل تشكيل فريق أمني سياسي لمواجهة هذا الخطر".

وتابع: "سأتصل قريبا مع وزير الخارجية السوري (فيصل المقداد) لترجمة هذا الاتفاق إلى آلية عمل".

ويأتي حديث الصفدي عقب تناول العديد من وسائل الإعلام المختلفة في وقت سابق الاثنين، تقارير عن تنفيذ غارة جوية أردنية داخل الأراضي السورية، تم خلالها استهداف مصنع للمخدرات في محافظة درعا جنوب سوريا.

وكان الأردن قد حذر من تداعيات تهريب المخدرات على أمن المملكة، وقد تمكن جيشه من إحباط آلاف محاولات التهريب عبر الأراضي، نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في الأخيرة.

من جهة أخرى، أفاد الصفدي ونظيره الهولندي خلال تصريحاتهما، بالمؤتمر نفسه، أنهما بحثا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية والدفاعية.

وذكر الوزيران أنهما ناقشا أيضا العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمها التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، والأزمة السورية، والأوضاع في السودان.

وفي وقت سابق الاثنين، وصل وزير الخارجية الهولندي إلى الأردن في زيارة رسمية غير معلنة المدة.

المصدر / الأناضول