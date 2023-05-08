"الحركة الأسيرة": اتهامات الاحتلال لـ"سعدات" و الأسرى "كيدية"

أصدرت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة بيانا حول الهجمة المسعورة التي تشنها إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي على الأسير القائد أحمد سعادات ورفاقه.

وقالت الحركة الأسيرة إنها تفاجأت صباح اليوم بهجمةٍ شرسةٍ من قوات القمع الإسرائيلي لسجن ريمون؛ استهدفت الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرفيق المناضل القائد أحمد سعادات وعددٍ من قيادات الجبهة الشعبية.

وأوضحت أن الاحتلال يتحجج بتوجيه خلايا لمقاومة الاحتلال من داخل السجون وامتلاكها معلومات عن هذه الخلايا.

وأضافت: "إننا في لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة ننفي هذه الاتهامات الكيدية، ونعتبرها مبررات واهية لا أساس لها من الصحة يريد الاحتلال من ورائها إيجاد غطاء لاستهداف حياة القائد أحمد سعدات ورفاقه".

اقرأ أيضا: بدران: قمع القائد سعدات والأسرى في "ريمون" همجية صهيونية لن تكسر أسرانا

وأكدت أن لجنة الطوارئ الوطنية العليا في حالة انعقادٍ دائم لمتابعة مستجدات الهجوم بحق القادة والرفاق، وذلك لدراسة الخطوات اللازمة والمناسبة للتصدي لهذه الهجمة المسعورة وهذا العدوان الهمجي، ووضع حد لمحاولات الاحتلال البائسة لتصدير فشله في مواجهة شعبنا في الخارج إلى ساحة السجون من خلال الانتقام من الأسرى العزل.

المصدر / فلسطين أون لاين