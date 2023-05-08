أجهزة أمن السلطة تعتقل نجل النائب فتحي قرعاوي من طولكرم

اعتقلت أجهزة أمن السلطة اليوم الاثنين، نجل النائب فتحي قرعاوي من محافظة طولكرم، في إطار استمرار سياسة الاعتقال السياسي التي تنفذها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأفاد النائب فتحي قرعاوي بأن مخابرات السلطة اعتقلت ابنه مؤمن، بعد خروجه من المدرسة التي يدرس بها، مشيراً إلى أنه لم يمضي على الإفراج عنه من سجون الاحتلال عشرون يوماً.

وأشار النائب قرعاوي إلى أن اعتقال السلطة لابنه مؤمن يتزامن مع موعد الإفراج عن نجله الآخر عبد الرحمن من سجون الاحتلال، والمقرر اليوم.

وقبل نحو ثلاثة أسابيع، اعتقلت قوات الاحتلال حازم نجل النائب فتحي قرعاوي من مخيم نور شمس شرق طولكرم، وذلك بعد مداهمة منزلهم، وهو الابن الخامس المعتقل في سجون الاحتلال.

وتعرض النائب قرعاوي للاعتقال أكثر من مرة في سجون الاحتلال، وكان أحد المبعدين لمرج الزهور في لبنان برفقة قيادات من حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

المصدر / فلسطين أون لاين