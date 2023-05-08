فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أجهزة أمن السلطة تعتقل نجل النائب فتحي قرعاوي من طولكرم

معرض فني للكتلة الإسلامية في "النجاح" يجسد معالم "الأقصى"

ميسي يعود لتدريبات باريس سان جيرمان بعد قرار إيقافه

حملة أردنية تكشف تفاصيل "خطيرة وكارثية" حول اتفاقية الغاز مع (إسرائيل)

إنفانتينو يزور فلسطين الأسبوع المقبل بصحبة 3 شخصيات عربية بارزة

الاحتلال يعتقل والد الشهيد نضال خازم شمال الضفة

الشيخ "صبري": مواقفنا ثابتة تجاه الأقصى والقدس ونرفض عدوان الاحتلال

"حماس" تدين استدعاء الاحتلال للشيخ "صبري" وتُحذّر من حملة التحريض ضده

اتحاد كرة القدم يكشف عن أجندته للموسم الجديد

"بن غفير" يتسبب بإلغاء الاتحاد الأوروبي حفلًا رسميًا

بعنوان "القدس موعدنا"

معرض فني للكتلة الإسلامية في "النجاح" يجسد معالم "الأقصى"

08 مايو 2023 . الساعة 17:48 بتوقيت القدس
...

نظمت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، معرضًا فنيًا في كلية الفنون بالحرم الجامعي الجديد.

وحمل المعرض عنوان "القدس موعدنا"، حيث افتتحته الكتلة اليوم الاثنين الساعة 11 صباحا، وسيستمر ليوم غد الثلاثاء في ساحة الشطرنج بالكلية.

وحثت الكتلة الطلبة على المشاركة والحضور إلى المعرض الذي يجسد معالم المسجد الأقصى المبارك، ورغبتهم بلوحة فنية جديدة بانتظارهم.

وتضمن المعرض الذي تزين برايات الكتلة والأوشحة الخضراء، مجسما فنيا للمسجد الأقصى ومصلياته، وأبرزها مصلى باب الرحمة ومنبر صلاح الدين الأيوبي.

وتستعد الكتلة الإسلامية لخوض انتخابات مجلس الطلبة في جامعة النجاح، وسط مطالبات بتحقيق تكافؤ الفرص، وإتاحة المساحات المتساوية للكتل الطلابية المختلفة، لممارسة نشاطها ودعايتها الانتخابية دون تمييز كتلة عن أخرى.

ومن المقرر أن تعقد انتخابات مجلس الطلبة في الجامعة في السادس عشر من أيار/ مايو لعام 2023.

وتواصل الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة وجامعة النجاح أنشطتها المميزة وخدماتها للطلبة، وإحياء المناسبات الوطنية، والمشاركة في القضايا المختلفة، رغم الاعتقالات والملاحقات.

a00b0129-376d-4e40-9c97-7a155ad347f7.jpg
8114aa4a-4479-4596-93dc-f29306fb95be.jpg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#المسجد الأقصى #معرض فني #الكتلة الإسلامية #جامعة النجاح

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة