معرض فني للكتلة الإسلامية في "النجاح" يجسد معالم "الأقصى"

نظمت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، معرضًا فنيًا في كلية الفنون بالحرم الجامعي الجديد.

وحمل المعرض عنوان "القدس موعدنا"، حيث افتتحته الكتلة اليوم الاثنين الساعة 11 صباحا، وسيستمر ليوم غد الثلاثاء في ساحة الشطرنج بالكلية.

وحثت الكتلة الطلبة على المشاركة والحضور إلى المعرض الذي يجسد معالم المسجد الأقصى المبارك، ورغبتهم بلوحة فنية جديدة بانتظارهم.

وتضمن المعرض الذي تزين برايات الكتلة والأوشحة الخضراء، مجسما فنيا للمسجد الأقصى ومصلياته، وأبرزها مصلى باب الرحمة ومنبر صلاح الدين الأيوبي.

وتستعد الكتلة الإسلامية لخوض انتخابات مجلس الطلبة في جامعة النجاح، وسط مطالبات بتحقيق تكافؤ الفرص، وإتاحة المساحات المتساوية للكتل الطلابية المختلفة، لممارسة نشاطها ودعايتها الانتخابية دون تمييز كتلة عن أخرى.

ومن المقرر أن تعقد انتخابات مجلس الطلبة في الجامعة في السادس عشر من أيار/ مايو لعام 2023.

وتواصل الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة وجامعة النجاح أنشطتها المميزة وخدماتها للطلبة، وإحياء المناسبات الوطنية، والمشاركة في القضايا المختلفة، رغم الاعتقالات والملاحقات.







المصدر / فلسطين أون لاين