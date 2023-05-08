ميسي يعود لتدريبات باريس سان جيرمان بعد قرار إيقافه

عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى تدريبات باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم ، عقب إيقافه بسبب سفره إلى السعودية ، دون إذن ، وهذا مثال على إعلان النادي الباريسي الإثنين في حسابه على موقع انستغرام.

وكتب النادي "عاد ليو إلى التدريبات صباح الاثنين" مع صورة لبطل العالم الأرجنتيني وهو يتدرب.

وقرر باريس جرمان الثلاثاء استبعاد ميسي عن صفوف الفريق بسبب استبعاده بسبب مشاركة في نشر إعلان ترويجية ، اضطر "البرغوث" بسبب اعتذاره للنادي في مقطع فيديو قصير نُشر على إنستغرام.

أعتذر لزملائي وللنادي.

وغاب ميسي عن مباراة فريقه الأحد أمام مضيفه ، ملعب بارك دي برانس.

يحلق بأقرب وقت وأقرب وقت لأقرب وقت لأقرب وقت.

كان سؤالاً من فريق سان جرمان كريستوف غالتيه ، الأسئلة الشائعة ، الأسئلة الشائعة ، الأسئلة الشائعة ، الأسئلة الشائعة عن الأسئلة الشائعة عن أسئلة شائعة بخصوص ليو ".

وبات ميسي ميسي (35 عاما) أقرب إلى الرحيل من تمديد عقده الذي ينتهي هذا الصيف ، لمصادر متطابقة.

المصدر / فلسطين اونلاين