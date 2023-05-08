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إنفانتينو يزور فلسطين الأسبوع المقبل بصحبة 3 شخصيات عربية بارزة

08 مايو 2023 . الساعة 17:23 بتوقيت القدس
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إنفانتينو يزور فلسطين الأسبوع المقبل بصحبة 3 شخصيات عربية بارزة

يزور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

وقال الرجوب خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر للايجار في بيت لحم الزيارة التي ستتزامن مع اجتماع لذكرى 75 للنكبة ستمثل فرصة لتقديم عدة أنشطة وشبابية إحياءً للمناسبات المناسبة والمناسبات من المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

موقف رئيس الاتحاد الفلسطيني "الحدث رياضي لكن له دلالة سياسية".

واستدرك "مهمّتنا نقدم أنفسنا أمام القامات الرياضية العالمية بأننا شعب له حضارته وتاريخه ... وأن نوصل انطباعات بأننا قادرون ومستعدون على دولة ديموقراطية رأسها ثقافتنا الرياضية".

ولحسب الرجوب ، يتخلل الزيارة ، المباراة ، المباراة ، النتيجة ، المباراة ، النتيجة ، المباراة ، النتيجة ، المباراة ، النتيجة ، المباراة.

تعد خدمة رئيس فيفا الأولى له إلى الأراضي الفلسطينية منذ توليه منصبه والثانية اتحاد اللعبة إذ سبقه سلفه جوزيف بلاتر.

وسيرافق إنفانتينو في زيارته ستتركز على بيت لحم (جنوب) ، ثلاثة من أعضاء مجلس فيفا هم المصري هاني أبو ريدة ، رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل الاتحاد القطري للعبة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني.

واتفيا لشؤون الفلسطينيين "إذا سمحت الظروف" ترتيب زيارة للوفد الرياضي الدولي إلى الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

المصدر / فلسطين اونلاين
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