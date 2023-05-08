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اتحاد كرة القدم يكشف عن أجندته للموسم الجديد

08 مايو 2023 . الساعة 16:26 بتوقيت القدس
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غزة/ وائل الحلبي:

أعلن اتحاد كرة القدم مواعيد المسابقات وفترات تسجيل اللاعبين في أجندته لموسم 2023/2024، الذي سيبدأ خلال الأيام القليلة القادمة من خلال فترة التسجيل الأولى "الانتقالات الصيفية".

وكشف الاتحاد عن موعد بداية ونهاية فترة التسجيل الأولى والتي ستبدأ من يوم 10/5/2023 وتستمر حتى يوم 10/7/2023 حيث ستقام بشكل موحد بين الضفة الغربية وغزة، فيما حدد موعدين مختلفين لفترة التسجيل الثانية "الانتقالات الشتوية" والتي ستجري في غزة خلال الفترة من 23/10/2023 وحتى 14/11/2023، ولأندية الضفة الغربية من تاريخ 20/12/2023 حتى 18/1/2024.

وعلى صعيد المسابقات فمن المقرر أن يبدأ الموسم بانطلاق كأس الشهيد ياسر عرفات لفرق دوري المحترفين يوم 8/7/2023 وتقام المباراة النهائية يوم بتاريخ 4/8/2023، وتنطلق بطولة كأس غزة بتاريخ 21/7/2023.

وحدد الاتحاد موعد موحد لانطلاق بطولات الدوري الممتاز والدرجة الأولى في غزة ودوري المحترفين في الضفة حيث تنطلق المسابقات الثلاثة بتاريخ 11/8/2023، وتبدأ بطولة الدرجة الأولى في الضفة يوم 1/9/2023.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة الدرجة الثانية لأندية غزة يوم 25/8/2023، وتبدأ نفس المسابقة في الضفة بتاريخ 15/10/2023، وينطلق دوري الدرجة الثالثة لأندية الضفة يوم 18/8/2023، وفي غزة تبدأ الدرجة الثالثة يوم 9/12/2023.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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