"بن غفير" يتسبب بإلغاء الاتحاد الأوروبي حفلًا رسميًا

ألغى الاتحاد الأوروبي، الإثنين، احتفالا دبلوماسيا كان من المقرر أن ينظمه، الثلاثاء، في (تل أبيب) بسبب إيفاد حكومة الاحتلال الإسرائيلي وزير الأمن القومي فيها إيتمار بن غفير لتمثيلها فيه.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية: "أعلن منظمو حفل يوم أوروبا للاتحاد الأوروبي في (تل أبيب) أنهم ألغوا الاستقبال الدبلوماسي وجميع الخطب، بعد أن أصر بن غفير على إلقاء كلمة في الحفل".

و"يوم أوروبا" الذي يوافق التاسع من مايو/ أيار كل عام، يأتي لإحياء إعلان وزير الخارجية الفرنسي الراحل روبير شومان عام 1950 تشكيل "الجماعة الأوروبية للفحم والصلب"، التي شكلت النواة الأولى للاتحاد الأوروبي.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه في وقت سابق من يوم الإثنين، قبل اتخاذ القرار، "أوصى سفراء الاتحاد الأوروبي بإلغاء جميع الكلمات بالحفل بعد اجتماع خاص لهم عقدوه ردا على قرار حكومة الاحتلال إرسال المتطرف بن غفير كممثل رسمي لها إلى الحدث".

والأحد، قالت القناة (12) العبرية، إن سفارة الاتحاد الأوروبي بكيان الاحتلال بعثت برسائل إلى وزارة خارجية الاحتلال يطلب الاتحاد بموجبها عدم تمثيل بن غفير للحكومة في حفل الاستقبال بمناسبة "يوم أوروبا".

وقالت سفارة الاتحاد في بيان نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت": "نحن لا نؤيد الآراء السياسية للوزير بن غفير أو حزبه. في الواقع، تتعارض العديد من تصريحاته وآرائه السابقة مع القيم التي يمثلها الاتحاد الأوروبي".

وحسب الصحيفة، فإن الأمانة العامة لحكومة الاحتلال قالت ردا على المطلب الأوروبي إنها ستفعل ذلك فقط إذا طلب الوزير استبداله، لكن "بن غفير" أعلن أنه سيحضر الحدث.

المصدر / فلسطين أون لاين