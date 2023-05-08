حماس: نحذّر من تداعيات الاحتلال وسياساته ضدَّ الأسرى الأبطال

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن عزل الأسير القائد أحمد سعدات ورفاقه لن يكسر إرادتهم. محذّرة الاحتلال الإسرائيلي من تداعيات سياساته الفاشية ضد الأسرى الأبطال.

وشدَّدت الحركة في تصريح صحفي وصل " " نسخة عنه على أن اقتحام سجن رامون والاعتداء على القائد سعدات ورفاقه الأسرى جريمة.

وأضافت: إن اقتحام قوات القمع لأقسام عدّة في سجن رامون، وتفتيشها، والاعتداء على القائد الوطني أحمد سعدات، ورفاقه الأسرى عاهد غلمة ووليد حناتشة، ونقلهم إلى أقبية العزل والتحقيق؛ جريمة لن تكسر إرادتهم وإرادة أسرانا الأبطال".

وكما حذَّرت حركة حماس، الاحتلال من تداعيات سياساته الفاشيّة وانتهاكاته وجرائمه الممنهجة بحق الأسرى.

وحمَّلت المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وسلامتهم، مؤكّدة أن "قضيتهم ستبقى قضية كل الشعب الفلسطيني الذي لن يتركهم، وسيبقى والمقاومة على عهد الوفاء لهم حتى نيلهم الحرية".

المصدر / فلسطين أون لاين