الداخلية بغزة تُعلن آلية السفر عبر معبر رفح الثلاثاء 9 مايو

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الإثنين، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الثلاثاء 9 مايو 2023.

وذكرت في بيان صحفي، أن السفر ليوم غدٍ سيكون للحافلة الثالثة من كشف المسافرين رقم (18/2023)، والحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (18/2023).

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، منوّهة إلى التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ودعت إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2023، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

اقرأ أيضاً: طالع كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح الثلاثاء 9 مايو

كما أهابت بالمسافرين إحضار حجَّة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر، مشدّدة على ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.

المصدر / فلسطين أون لاين