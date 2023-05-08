ارتفاع سعر القمح لأعلى مستوياته عالميًا ليصل إلى هذا الحد

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في تعاملات، اليوم الإثنين، لتلامس أعلى مستوياتها منذ أسبوعين.

وسجلت أسعار العقود الآجلة للقمح في تعاملات بورصة شيكاغو الأمريكية للحاصلات صباح اليوم، بعد ارتفاعها بنسبة 4.2% تغييرا طفيفا لتصل إلى 6.6 دولار لكل بوشيل.

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ويعتبر الـ "بوشيل" أنه أداة قياس بريطانية أمريكية لقياس أحجام السلع الأساسية الجافة.

وفيما ارتفع أسعار العقود الآجلة للقم، تراجع سعر الذرة 0.2 %على الرغم من المخاوف المستمرة لتراجع إمدادات الحبوب العالمية، في حين انخفضت أسعار فول الصويا بنسبة 0.1 %.

المصدر / وكالات