التعليم تُنهي كافة الاستعدادات لعقد امتحان الوظائف التعليمية

أنهت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة وبالتعاون مع ديوان الموظفين العام، كافة الاستعدادات لعقد امتحان الوظائف التعليمية يوم غداً الثلاثاء، بدءً من الساعة التاسعة صباحاً.

وذكرت الوزارة في تصريح صحفي مقتضب على موقعها الإلكتروني، أنه يتقدم للامتحان ما يقارب من 39 ألف متقدم/ة في 101 لجنة منتشرة في مديريات التعليم، سيتقدمون للامتحان، حيث تم الحرص بأن يمتحن كل متقدم في لجنة قريبة من سكناه.

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وأوضحت؛ أنها اتخذت كافة الإجراءات الفنية والإدارية، وجهزت القاعات وفرق العمل والمراقبين لإنجاح الامتحان بالصورة المناسبة.

المصدر / فلسطين أون لاين