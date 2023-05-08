التعليم تُنهي جميع الاستعدادات لعقد امتحان الوظائف التعليمية

أنهت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة وبالتعاون مع ديوان الموظفين العام، جميع الاستعدادات لعقد امتحان الوظائف التعليمية يوم غدٍ الثلاثاء، بدءًا من الساعة التاسعة صباحاً.

وذكرت الوزارة في تصريح صحفي مقتضب على موقعها الإلكتروني، أنه سيتقدَّم للامتحان ما يقارب من 39 ألف متقدم/ة في 101 لجنة منتشرة في مديريات التعليم، حيث تمَّ الحرص بأن يمتحن كل متقدّم في لجنة قريبة من سكناه.

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وأوضحت؛ أنها اتخذت كل الإجراءات الفنية والإدارية، وجهَّزت القاعات وفِرق العمل والمراقبين لإنجاح الامتحان بالصورة المناسبة.

المصدر / فلسطين أون لاين