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كواليس وتفاصيل مثيرة في صفقة انتقال أبو موسى لفريق بيت حانون

08 مايو 2023 . الساعة 12:30 بتوقيت القدس
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غزة / مؤمن الكحلوت:

تعاقد نادي اتحاد بيت حانون الرياضي مع اللاعب محمد أبو موسى قادماً من نادي شباب خانيونس، لتعزيز مركز خط الوسط، والمنافسة بقوة في بطولة دوري الدرجة الممتازة.

واتفق بيت حانون مع نادي شباب خانيونس على ضم اللاعب أبو موسى لمدة 3 مواسم، على أن يعود بعدها اللاعب لناديه الأم، لكن دون أن يحق لفريق بيت حانون بيع أو إعارة أو منحه ورقة الاستغناء على تواجده مع الفريق العنابي.

ويُعاني اللاعب أبو موسى من إصابة في الركبة، ويخضع للتأهيل والعلاج حالياً، ويحتاج لمدة 3 أشهر للتعافي من الإصابة التي لحقت به خلال مشاركته في البطولة الرمضانية، وبات مهدداً بالغياب عن الأدوار التمهيدية لبطولة الكأس، المقرر انطلاقه في شهر يوليو القادم.

وأكد اللاعب أبو موسى، أنه في حال لم يتعافى من الإصابة سيتوجه لجمهورية مصر العربية، لتشخيص إصابته على يد أحد الأطباء المتخصصين، خاصة مع وجود اشتباه بقطع في الرباط الصليبي حسب التشخيص اليدوي على يد أحد الأطباء في غزة.

ويعتبر أبو موسى أحد أبرز لاعبي خط الوسط في غزة، وتلقى عروض عديدة من عدة أندية في دوري المحترفين، وشكل انتقاله مفاجئة للوسط الرياضي، بتخلي شباب خانيونس عن خدماته.

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