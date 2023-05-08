بلدية غزة: موسم الاصطياف يبدأ مطلع يونيو القادم

أكدت بلدية غزة أن موسم الاصطياف يبدأ بصورة رسمية مطلع شهر حزيران/ يونيو المقبل، محذّرة من السباحة حاليّاً نظراً لعدم بدء موسم الاصطياف والسباحة وكثرة التيارات الهوائية، وعدم استقرار الطقس وعدم جود منقذين بحريين على طول شاطئ بحر المدينة حالياً.

ودعت المواطنين عبر بيان صحفي، نشرته اليوم الإثنين، إلى ضرورة الالتزام بتعليماتها وإرشاداتها وعدم السباحة؛ حفاظًا على أرواحهم من الغرق.

وعقدت البلدية الاختبارات العملية لاختيار منقذين بحريين على شاطئ البحر، ضمن جهودها لتوفير فِرق الإنقاذ اللازمة استعداداً لاستقبال فصل الصيف وتوفير موسم صيفي آمن للمواطنين خلال الموسم.

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وذكرت أنه سيتم اختيار 125 منقذاً بحريّاً موزعين على 22 برجاً للإنقاذ لمدَّة 5 أشهر على طول شاطئ بحر المدينة، بالتعاون وزارتي الحكم المحلي والعمل، والشرطة البحرية، والدفاع المدني.

يُذكر أن منطقة عمل المنقذين على شاطئ البحر تمتد من منتجع "البلو بيتش" السياحي شمالاً وحتى منطقة الشيخ عجلين جنوبًا، وتقيم بها البلدية 22 برجًا للإنقاذ، لتغطية الفترة المسموح بها رسمياً للسباحة والممتدة من 30 : 7 وحتى الساعة 30 : 7 مساءً.

المصدر / فلسطين أون لاين