مراجعات الثانوية العامة" توجيهي" 2023 - مبحث الأحياء

يستهدف ملحق مراجعات الثانوية العامة "توجيهي" لهذا العام والذي يأتي بالشراكة مع جامعة فلسطين، اليوم مبحث الأحياء للفرعين العلمي والزراعي.

بإعداد المدرس القدير/ إبراهيم محمود المعصوابي، مشرف مبحث الأحياء في مديرية غرب غزة، ويُعدُّ "المعصوابي"، من أفضل وأمهر مشرفي مادة الأحياء بالقطاع.

ويشمل ملحق مبحث الأحياء، أهم أسئلة عن الوحدات الثالثة المقررة والمطلوب من طلاب التوجيهي لهذا العام دراستها والامتحان بها، وتتنوع طبيعة الأسئلة من بين أُذكر التعريف إلى علل إلى اختيار متعدد إلى أسئلة المقارنة، وكذلك أسئلة المقالي.

- لتحميل مراجعات مادة الأحياء 2021 من هنــــــا

- لتحميل مراجعات مادة الأحياء 2022 من هنــــــا

ولمطالعة مراجعات مبحث الأحياء للفرعين العلمي والزراعي بالأسفل.. 👇🏻

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المصدر / فلسطين أون لاين