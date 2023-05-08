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الاحتلال يتوغل وسط قطاع غزة ويقوم بأعمال تجريف

08 مايو 2023 . الساعة 10:56 بتوقيت القدس
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توغل محدود شرق قطاع غزة - أرشيف

توغَّلت آليات وجرَّافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شرق المحافظة الوسطى بقطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن عدداً من الآليات والجرافات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال توغلت داخل أراضي المواطنين شرق مخيم المغازي وسط القطاع، وقامت بأعمال تجريف وتخريب في ممتلكات المواطنين الزراعية.

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يُذكر أن آليات الاحتلال تتوغل بين الفينة والأخرى على طول السياج الأمني شمال وشرق قطاع غزة، وتقوم بأعمال تجريف وتخريب في ممتلكات المواطنين الزراعية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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