تسمّم المئات في مصر بعد تناولهم "البوظة".. والسلطات تكشف التفاصيل

أصيب المئات من المواطنين المصريين، في محافظة قنا، بالتسمّم، بعد تناولهم مشروب "البوظة"، لتسبّب الحادثة بأزمة كبيرة في المحافظة وتدخل السلطات.

ووفق ما كشفه مسؤول في الصحة المصرية، فإن التسمم لم يحدث بسبب مشكلة في تحضير "البوظة"، لكن بسبب طريقة حفظها، وأن المشروب "ليس مسكرًا".

وتقلت النيابة العامة الجمعة إخطارًا من مركز شرطة أبو تشت بتوافد أعداد من المصابين إلى مستشفى أبو تشت المركزي، وبدت عليهم أعراض التسمّم على إثر تناولهم مشروبًا اشتروه من أحد الباعة الجائلين.

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وفي السياق أعلنت أمس الأحد، حبس بائع بوظة جائل 4 أيام على ذمّة التحقيقات، لبيعه وتداوله مشروبات فاسدة في أماكن غير مستوفية لاشتراطات النظافة الصحية، وقبل الحصول على شهادة صحية من الجهة المختصة.

وقالت النيابة، إن البائع تسبَّب في إصابة 382 شخصًا بالتسمم بمحافظة قنا بعد تناولهم مشروب "البوظة" الذي أعدَّه، فضلًا عن ممارسته مهنة من دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.

وذكرت أن الشرطة تمكَّنت من ضبط البائع المتهم وبحوزته 4 براميل بداخلها المشروب الذي باعه للمصابين.

ونوَّهت إلى أنها سألت 11 مصابًا وبعضًا من ذويهم والفريق الطبي المعالج لهم، واجتمعت رواياتهم بشعورهم بالإعياء الشديد عقب تناولهم مشروب "البوظة" مصدره أحد الباعة الجائلين، والذي أنكر جميع التهم.

وأوضح أنه اعتاد بيع مشروب "البوظة" منذ 30 عامًا دون حدوث وقائع مشابهة.

المصدر / وكالات