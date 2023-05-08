أهالي الشهداء يدعون لأوسع وقفة اليوم في البيرة للمطالبة بجثامين أبنائهم

دعا أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال، للمشاركة الواسعة في الوقفة التي ستنظّم اليوم الإثنين أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة للمطالبة بجثمان الشهيد خضر عدنان وباقي الشهداء المحتجزين.

وأوضح القائمون على الوقفة أنها ستنظّم الساعة الرابعة من عصر اليوم أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة، بمشاركة أهالي الشهداء.

وشدَّد أهالي الشهداء على ضرورة الحشد الكبير في هذه الوقفة، وفاءً لدماء أبنائهم الذين مهدوا الطريق للعزة والكرامة، وضحوا بدمائهم لأجل الوطن.

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ويحتجز الاحتلال 133 شهيداً فلسطينياً في الثلاجات منذ عام 2015، بينهم 12 أسيراً و12 طفلاً وشهيدة واحدة.

ومن بين الشهداء المحتجزة جثامينهم 18 شهيداً من القدس وضواحيها، و 27 شهيداً من قطاع غزة.

كذلك يحتجز الاحتلال أكثر من 253 شهيداً في مقابر الأرقام ومواقع مجهولة منذ سنوات.

المصدر / فلسطين أون لاين