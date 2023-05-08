فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

المنظمات الأهلية تحذر من تداعيات تعليق برنامج الغذاء العالمي للمساعدات الغذائية

شخصيات: قتل مستوطن للشاب عمري نتيجة تحريضات "بن غفير"

21 عامًا على اعتقال مهندس العمليات الاستشهادية القائد عباس السيد

مراجعات الثانوية العامة" توجيهي" 2023 - مبحث الأحياء

الاحتلال يتوغل وسط قطاع غزة ويقوم بأعمال تجريف

النائب الجمل: هدم الاحتلال مدرسة في بيت لحم استهداف سافر للتعليم

تسمّم المئات في مصر بعد تناولهم "البوظة".. والسلطات تكشف التفاصيل

وفاة صيدلي بخان يونس جرَّاء حريق

طرح مناقصات لبناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة

أهالي الشهداء يدعون لأوسع وقفة اليوم في البيرة للمطالبة بجثامين أبنائهم

سنحافظ على معادلة المقاومة

"حماس": لن نسمح بتمرير مخطَّطات العدو في "الأقصى"

08 مايو 2023 . الساعة 10:14 بتوقيت القدس
...
عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" (أرشيف)

أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد اللطيف القانوع، أن تسيير حكومة الاحتلال الإسرائيلي ما تسمَّى بـ "مسيرة الأعلام" في مدينة القدس خلال الشهر الجاري لا يمكن أن يغير من الواقع شيئا، أو يقلب الحقائق، أو يُزيّف التاريخ، مؤكداً أن المقاومة ستحافظ على المعادلة التي فرضتها على الاحتلال.

وأضاف القانوع في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين: "ستظل القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية المنشودة، ولا يمكن أن نسمح للاحتلال الصهيوني بتمرير مخطَّطات التهويد للمسجد الأقصى ومدينة القدس من خلال التقسيم أو ذبح القرابين أو مسيرة الأعلام أو الطقوس التلمودية".

اقرأ أيضاً: الهندي: غزة كانت حاضرة في معركة "مسيرة الأعلام" رغم أنها لم تطلق أيّ طلقة

وشدَّد على أن الشعب الفلسطيني مستمر في الدفاع عن هوية المسجد الأقصى المبارك، وماضٍ في ثورته لإفشال أي محاولة لبسط السيطرة وفرض السيادة الصهيونية على مدينة القدس والأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#الأقصى #حماس #المقاومة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة