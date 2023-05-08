"حماس": لن نسمح بتمرير مخطَّطات العدو في "الأقصى"

أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد اللطيف القانوع، أن تسيير حكومة الاحتلال الإسرائيلي ما تسمَّى بـ "مسيرة الأعلام" في مدينة القدس خلال الشهر الجاري لا يمكن أن يغير من الواقع شيئا، أو يقلب الحقائق، أو يُزيّف التاريخ، مؤكداً أن المقاومة ستحافظ على المعادلة التي فرضتها على الاحتلال.

وأضاف القانوع في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين: "ستظل القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية المنشودة، ولا يمكن أن نسمح للاحتلال الصهيوني بتمرير مخطَّطات التهويد للمسجد الأقصى ومدينة القدس من خلال التقسيم أو ذبح القرابين أو مسيرة الأعلام أو الطقوس التلمودية".

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وشدَّد على أن الشعب الفلسطيني مستمر في الدفاع عن هوية المسجد الأقصى المبارك، وماضٍ في ثورته لإفشال أي محاولة لبسط السيطرة وفرض السيادة الصهيونية على مدينة القدس والأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين