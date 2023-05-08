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مطلوب موظفي تسويق ميداني للعمل في شركة بقطاع غزة

08 مايو 2023 . الساعة 10:00 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن شركة نون فلسطين / قطاع غزة تعلن فيه عن حاجتها لموظفين تسويق ميداني .

التخصصات المطلوبة

- تخصصات إدارية .

- تخصصات تسويق .

- تخصصات علاقات عامة .

شروط التسجيل

- أن يكون حاصل/ة على شهادة علمية " دبلوم - بكالوريوس " .

- الحالة الاجتماعية أعزب/عزباء .

- ان يكون له خبرات سابقة في التسويق .

- أن يكون المتقدم حسن الشكل والمظهر .

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب و إرفاق السيرة الذاتية على الرابط التالي :

https://palbtc.tadabase.io/noon-job-find/tlb-othyf

- للإستفسار يرجى التواصل مع الإدارة العامة لشركة نون فلسطين ، على الأرقام التالية :-

- جوال رقم 0597436000

- جوال رقم 0594870003

- ملاحظة :  العمل ميداني

- آخر موعد لتقديم الطلبات يوم الخميس الموافق  11/5/2023

 
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