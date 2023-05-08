مطلوب موظفي تسويق ميداني للعمل في شركة بقطاع غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة نون فلسطين / قطاع غزة تعلن فيه عن حاجتها لموظفين تسويق ميداني .
التخصصات المطلوبة
- تخصصات إدارية .
- تخصصات تسويق .
- تخصصات علاقات عامة .
شروط التسجيل
- أن يكون حاصل/ة على شهادة علمية " دبلوم - بكالوريوس " .
- الحالة الاجتماعية أعزب/عزباء .
- ان يكون له خبرات سابقة في التسويق .
- أن يكون المتقدم حسن الشكل والمظهر .
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب و إرفاق السيرة الذاتية على الرابط التالي :
https://palbtc.tadabase.io/noon-job-find/tlb-othyf
- للإستفسار يرجى التواصل مع الإدارة العامة لشركة نون فلسطين ، على الأرقام التالية :-
- جوال رقم 0597436000
- جوال رقم 0594870003
- ملاحظة : العمل ميداني
- آخر موعد لتقديم الطلبات يوم الخميس الموافق 11/5/2023