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لليوم الثاني على التوالي

بالصور المتطرّف "غليك" يقود اقتحام المستوطنين للمسجد "الأقصى"

08 مايو 2023 . الساعة 09:54 بتوقيت القدس
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اقتحم الحاخام المتطرّف يهودا غليك، اليوم الإثنين، لليوم الثاني على التوالي للمسجد الأقصى المبارك على رأس مجموعة من المستوطنين، من جهة باب المغاربة، وبحراسة مشدَّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسيّة، بأن المتطرّف غليك والمستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، فيما تولَّى هو تقديم شروحات حول "الهيكل" المزعوم.

ويتعرَّض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميًّا عدا السبت والجمعة على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني.

وعزَّزت قوات الاحتلال انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، ودقَّقت في البطاقات الشخصية للوافدين إلى المسجد وضيَّقت عليهم.

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