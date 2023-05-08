قوات القمع تقتحم قِسمَي 5 و7 في سجن "ريمون"

اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال قِسمَي "5" و"7" في سجن ريمون، ونقلت ثلاثة أسرى إلى التحقيق والعزل.

وأفادت هيئة الأسرى والمحررين، بأن قوات القمع نقلت القادة أحمد سعدات، وعاهد غلمة، ووليد حناتشة، إلى زنازين العزل الانفرادي.

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ووحدات "القمع" تتبع لإدارة سجون الاحتلال وتستخدم في قمع الأسرى، وهي: "ميتسادا"، "درور"، "اليماز"، "اليمام" و"النحشون".

مهمّة هذه الوحدات الإرهابية اقتحام غرف الأسرى وأقسامهم، وتنفيذ عمليات ترهيب وقمع وتخريب، والتعامل بوحشية معهم، إلى جانب عزل ما تطلبه الإدارة من أسماء في زنازين العزل.

المصدر / فلسطين أون لاين