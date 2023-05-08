الداخلية بغزة تُعلن إحصائية المواليد الجدد خلال شهر إبريل

كشفت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية - الشق المدني، أن قطاع غزة سجَّل خلال إبريل من هذا العام، 3 آلاف و404 مواليد جدد بالإضافة إلى 262 حالة وفاة.

وبيَّنت الإحصائية التي نشرتها الداخلية في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن عدد مواليد القطاع الذكور يُقدَّر بـ ألف و740 مولوداً بنسبة تقدَّر بـ 51.12%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 48.88% بواقع ألف و664 مولودة.



وأشارت إلى أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة قد سجَّلت ألفًا و233 مولوداً جديداً؛ فيما سجَّل مكتبا داخلية خان يونس 661 مولوداً.

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وفي السياق، سجَّلت مكاتب داخلية الشمال خلال الشهر 613 مولوداً، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 469 مولوداً، في حين سجَّلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 428 مولوداً جديداً.

وحول إحصائية الوفيات، أفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجَّلت 262 حالة وفاة خلال هذا الشهر ، حيث قُدّرت وفيات الذكور بـ 145 حالة وفاة بنسبة تقدَّر بـ55.34%، مقابل 117 وفاة من الإناث بنسبة تقدَّر بـ 44.65%.

المصدر / فلسطين أون لاين