18 معتقلًا من أنحاء متفرّقة في الضفة الغربية فجر اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الإثنين، 18 مواطناً في أنحاء متفرّقة من محافظات الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال في رام الله الشاب عبد الرحمن قطش، بعد مداهمة منزله، والمحرّر محمد أحمد البرغوثي، بعد اقتحامها قرية دير أبو مشعل غرب رام الله، حيث لم يمضِ على الإفراج عنه من سجونها سوى عشرة أيام بعد اعتقال دام أربع عشرة سنة.

واعتقلت الشابَّين أحمد الطيراوي، وعلاء سعيد نخلة بعد اقتحام منزليهما في مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله.

وشهدت أماكن الاقتحام مواجهات مع قوات الاحتلال، التي انتشرت أيضًا على أطراف قرى جفنا ودير ابزيع وكفر نعمة شمال رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب صالح أبو حجلة بعد اقتحام منزل عائلته في محيط مستشفى نابلس التخصصي.

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وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال كلًا من، أحمد ناصر عساكرة (٢٣عامًا) من قرية العساكرة، ومنير محمد تعامرة (٣٥عامًا) من قرية العروج شرقًا، وصلاح موسى صباح (٢٦عامًا)، وفادي عادل عطا الله (٢٥عامًا)، وأحمد سعيد صباح (٢٦عامًا)، وحمزة عوض عطا الله (٢٦عاما)، وإبراهيم وجيه صباح (٢٦عامًا)، وجميعهم من قرية حرملة شرقًا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وأضافت مصادر محلية، أنه تمَّ اعتقال المواطن مروان فرارجة في الثلاثينيات من عمره، وأحمد جمال حسان (٣٧عامًا) من شارع الصف وسط بيت لحم، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرَّر أُسيد إبراهيم أبو بكر من يعبد، وعمار عبد الحكيم خلوف من برقين، بعد مداهمة منزلي ذويهما وسط مواجهات مع الأهالي.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن منذر توفيق أبو بكر من بلدة يعبد في أثناء مروره على حاجز برطعة العسكري.

وفي قلقيلية، داهمت آليات الاحتلال بلدة حبلة قضاء قلقيلية واعتقلت المواطن كرم شهوان.

المصدر / فلسطين أون لاين