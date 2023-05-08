تعرَّف على حالة الطقس اليوم الإثنين 8 مايو

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن الجو يكون اليوم الاثنين غائما جزئيا إلى غائم باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق حتى ساعات الظهيرة، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

طقس الإثنين 8 مايو

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

طقس الثلاثاء 9 مايو

وغدا الثلاثاء يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ربيعيا لطيفا ومعتدلا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الأربعاء 10 مايو

وبعد غد الأربعاء يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

طقس الخميس 11 مايو

ويوم الخميس القريب يكون الجو غائما جزئيا وحارا نسبيا إلى حار، وجافا يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين