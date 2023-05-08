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اشتباكات مسلحة في برقين ونابلس

بالفيديو جيش الاحتلال يداهم منازل ويشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

08 مايو 2023 . الساعة 07:34 بتوقيت القدس
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جيش الاحتلال يداهم منازل ويشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح يوم الإثنين، حملة مداهمات وتفتيش بمنازل المواطنين، فيما شدد حصاره في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إنّ جيش الاحتلال شنّ حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين، واقتاداهم إلى مراكز تحقيقه وعرف منهم:

1. عمار عبد الحكيم خلوف- برقين غرب جنين

2. المحرر أسيد أبو بكر- يعبد جنوب جنين

3. كرم شهوان- حبلة جنوب قلقيلية

4. صالح أبو حجلة- نابلس

5. أحمد عساكرة- بيت لحم

6. المحرر محمد البرغوثي- رام الله

7. عبد الرحمن قطش- رام الله

8. أحمد الطيراوي- مخيم الجلزون شمال رام الله

9. علاء سعيد نخلة- مخيم الجلزون

نابلس..

اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، ودارت مواجهات عنيفة واشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال.

وقامت قوات الاحتلال بتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف، فيما أشعل مواطنون الإطارات المطاطية في مواجهة قوات الاحتلال والمستوطنين.

جنين..

اقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقين جنوب غرب مدينة جنين، وداهمت منزل في منطقة الجابريات واعتقلت شاباً واقتادته إلى جهةٍ مجهولة.

ودارت اشتباكات مسلحة خاضتها المقاومة الفلسطينية، حيثُ استهدف مقاتليها قوات الاحتلال بالرصاص قبل انسحابها من البلدة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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