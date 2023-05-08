فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"طباخ الغرفة".. عرض مسرحي عابر لمكان وزمان السجن

ارتفاع عدد قتلى الفيضانات إلى 300 في الكونغو الديمقراطية

غضب شعبي لوقف برنامج الأغذية العالمي (WFP) "القسائم الشرائية"

حصار أريحا.. الضغط يولد الانفجار

إعلام العدو: الكيان أصبح ملكيًّا وذاهبون إلى الفوضى

حصار غزة  زائلٌ ولا مكان للانهزاميين

قوات القمع تقتحم قِسمَي 5 و7 في سجن "ريمون"

ثورة الرياحين

الداخلية بغزة تُعلن إحصائية المواليد الجدد خلال شهر إبريل

طالع كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح الثلاثاء 9 مايو

بالفيديو اقتحامات واشتباكات مع الاحتلال في الضفة الغربية

08 مايو 2023 . الساعة 07:34 بتوقيت القدس
...
جيش الاحتلال يداهم منازل ويشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح يوم الإثنين، حملة مداهمات وتفتيش بمنازل المواطنين في مناطق متفرفقة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إنّ جيش الاحتلال شنّ حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين، واقتاداهم إلى مراكز تحقيقه.

هذا واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، ودارت مواجهات عنيفة واشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال.

وقامت قوات الاحتلال بتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف، فيما أشعل مواطنون الإطارات المطاطية في مواجهة قوات الاحتلال والمستوطنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقين جنوب غرب مدينة جنين، وداهمت منزل في منطقة الجابريات واعتقلت شاباً واقتادته إلى جهةٍ مجهولة.

ودارت اشتباكات مسلحة خاضتها المقاومة الفلسطينية، حيثُ استهدف مقاتليها قوات الاحتلال بالرصاص قبل انسحابها من البلدة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#اقتحامات #اشتباكات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة