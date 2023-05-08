شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح يوم الإثنين، حملة مداهمات وتفتيش بمنازل المواطنين في مناطق متفرفقة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إنّ جيش الاحتلال شنّ حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين، واقتاداهم إلى مراكز تحقيقه.

هذا واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، ودارت مواجهات عنيفة واشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال.

وقامت قوات الاحتلال بتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف، فيما أشعل مواطنون الإطارات المطاطية في مواجهة قوات الاحتلال والمستوطنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقين جنوب غرب مدينة جنين، وداهمت منزل في منطقة الجابريات واعتقلت شاباً واقتادته إلى جهةٍ مجهولة.

ودارت اشتباكات مسلحة خاضتها المقاومة الفلسطينية، حيثُ استهدف مقاتليها قوات الاحتلال بالرصاص قبل انسحابها من البلدة.

المصدر / فلسطين أون لاين