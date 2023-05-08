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كلوب يعترف: صلاح لا يحصل على "التقدير" الذي يستحقه

08 مايو 2023 . الساعة 06:13 بتوقيت القدس
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كلوب يعترف: صلاح لا يحصل على "التقدير" الذي يستحقه

أشاد يورغن كلوب، المدير الفني الألماني لليفربول الإنجليزي، بلاعبه محمد صلاح، بعدما قاد الأخير فريقه لفوز صعب على برنتفورد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13، ليرفع رصيد أهدافه هذا الموسم إلى 30 هدفا في كافة البطولات.

وبهذا الهدف أصبح صلاح ثامن لاعب يسجل 100 هدف لفريق ليفربول على ملعب أنفيلد، كما أنه بات أول لاعب في تاريخ النادي يسجل في تسع مباريات متتالية في كافة البطولات على ملعب أنفيلد.

ووصل قائد منتخب مصر لهدفه رقم 186 مع ليفربول ليصبح خامس الهدافين التاريخيين للنادي مناصفة مع ستيفن جيرارد.

وقال كلوب لموقع ليفربول الرسمي: مع كل الأرقام التي يحققها، سيتم اعتباره أحد العظماء على مر العصور، هذا شيء مؤكد.

وتابع: الناس لا يقدرونه بشكل كافٍ، لكن نحن نقدره، أحب وعيه وحرصه على الأمور التي نريد تحقيقها.

وأضاف: إنه يستحق كل الثناء الذي حصل عليه بالفعل وسيحصل على المزيد بعد مسيرته، هكذا هو الحال، لأنه في نادٍ يضم أفضل العظماء على الإطلاق.

المصدر / وكالات
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#محمد صلاح #رياضة #كلوب

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