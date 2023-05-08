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بنزيمة يعادل إنجاز مارسيلو ويدخل تاريخ ريال مدريد

08 مايو 2023 . الساعة 03:45 بتوقيت القدس
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بنزيمة يعادل إنجاز مارسيلو ويدخل تاريخ ريال مدريد

عادل الهداف الفرنسي كريم بنزيمة إنجاز البرازيلي مارسيلو كأكثر اللاعبين فوزا بالألقاب مع ريال مدريد الإسباني.

وشارك بنزيمة في تتويج النادي الملكي بلقب كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بالفوز في النهائي على أوساسونا بهدفين مقابل هدف مساء السبت.

ورفع بنزيمة رصيده من الألقاب مع ريال مدريد إلى 25 لقبا معادلا إنجاز المدافع السابق مارسيلو.

وحصد بنزيمة لقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات ولقب كأس العالم للأندية خمس مرات ولقب كأس السوبر الأوروبي أربع مرات ولقب الدوري الإسباني أربع مرات ولقب كأس الملك ثلاث مرات ولقب كأس السوبر الإسباني أربع مرات خلال 14 عاما قضاها في سانتياغو برنابيو.

كما يعد بنزيمة ثاني الهدافين التاريخيين للنادي الملكي برصيد 352 هدفا وثاني أكثر اللاعبين تحقيقا للانتصارات بإجمالي 439 انتصارا ويحتل المركز السادس في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات بإجمالي 643 مباراة، كما يتصدر المهاجم الفرنسي قائمة هدافي الفريق في الموسم الحالي برصيد 29 هدفا.

المصدر / وكالات
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#ريال مدريد #رياضة #بنزيمة

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