فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

العيماوي يقدم مقترح جديد لاتحاد كرة القدم

لاعب خدمات رفح مطلوب في 3 أندية

الاحتلال يعتقل الأسير المحرر الباحث ياسر مناع من نابلس

الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح تنظم معرضاً فنياً يومي الاثنين والثلاثاء

إعلان حالة الطوارئ وإجلاء 25 ألفا من سكان ألبرتا الكندية بسبب حرائق الغابات

تحذير طبي من خدمة سناب شات الجديدة.. ماذا تفعل بالمستخدمين؟

حماس ترحب بعودة سوريا لجامعة الدول العربية

الاحتلال يفرج عن النائب الأردني عماد العدوان.. والأردن يرفع عنه الحصانة

"الحراك الصحفي" يطالب بوقف عقد "مسرحية" انتخابات النقابة والتوافق على حلول وطنية

طائرة بولندية تتجنب بصعوبة تصادمًا مع مقاتلة روسية على الحدود

غوغل تعتزم تزويد محرك البحث بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

08 مايو 2023 . الساعة 01:26 بتوقيت القدس
...
غوغل تعتزم تزويد محرك البحث بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم السبت نقلا عن وثائق بأن غوغل تعتزم تطوير محرك البحث الخاص بها ليصبح "أكثر حيوية وأيسر استخداما وأكثر خصوصية وإنسانية" مع التركيز على خدمة الشبان حول العالم.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تكتسب فيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل تشات جي.بي.تي شعبية سريعة مما يسلط الضوء على أحد التقنيات التي ربما تغير تماما أسلوب عمل الشركات وحياة المجتمعات.

وذكر التقرير أن عملاق التكنولوجيا سيغير نسقا تقليديا لتقديم نتائج البحث يعرف باسم "الروابط العشرة الزرقاء" مع خطط لدمج المزيد من الأصوات البشرية كجزء من التحول.

ونقلت وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة قولها إن من المتوقع أن تطلق غوغل خلال مؤتمر سنوي للمطورين هذا الأسبوع مزايا جديدة تتيح للمستخدمين إجراء محادثات مع برنامج ذكاء اصطناعي يحمل اسم (ماجي).

المصدر / وكالات
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#غوغل #الذكاء الاصطناعي #محرك

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة