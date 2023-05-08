العيماوي يقدم مقترح جديد لاتحاد كرة القدم

غزة/ وائل الحلبي:

قدم محمد العيماوي المدير الفني لفريق اتحاد بيت حانون مقترحاً جديداً لتعديل نظام كأس السوبر في غزة بخلاف المتبع منذ سنوات بمواجهة بطل الدوري مع بطل الكأس في كل موسم.

وقال العيماوي لـ:"فلسطين أون لاين" إنه من الممكن أن يتم تغيير نظام بطولة السوبر من خلال اعتماد فرق المربع الذهبي في بطولة الدوري لخوض كأس السوبر بحيث يلعب صاحب المركز الأول (بطل الدوري)، مع المركز الرابع، وصاحب المركز الثاني (الوصيف)، مع صاحب المركز الثالث على أن يتواجه الفائزان في المباراة النهائية على أن تقام في ملعب محايد.

ودعا العيماوي اتحاد كرة القدم لدراسة المقترح ومحاولة تغيير النظام المتبع في كأس السوبر لإحداث مزيد من المنافسة والإثارة في البطولة.

وأشار العيماوي إلى إمكانية اعتماد المراكز الثلاثة الأولى في جدول ترتيب الدوري مع بطل الكأس (إن لم يكن متواجد في المربع الذهبي) مع وجود قرعة بين الفرق بنظام البطولة.

المصدر / فلسطين أون لاين