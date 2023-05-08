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لاعب خدمات رفح مطلوب في 3 أندية

08 مايو 2023 . الساعة 00:43 بتوقيت القدس
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لاعب خدمات رفح مطلوب في 3 أندية
غزة/ وائل الحلبي:

يترقب نجم خدمات رفح إبراهيم جربوع اختيار وجهته القادمة بعد موافقة النادي على تجديد إعارته للموسم الثالث على التوالي، حيث تلقى إبراهيم جربوع متوسط ميدان الأخضر الرفحي ثلاثة عروض من الأندية الغزية.

وعاد جربوع على قيود خدمات رفح بعد انتهاء إعارته للأهلي، والذي ساهم في عودته إلى دوري الدرجة الممتازة.

ويسعى الأهلي لتمديد إعارة جربوع بعد الظهور المميز له مع الفريق خاصة في المباريات الأخيرة من عمر بطولة الدرجة الأولى.

وقدم نادي خدمات النصيرات عرضا لنظيره الرفحي للاستفادة من خدمات لاعبه الشاب، في ظل رغبة النصيرات بالمنافسة على إحدى بطاقتي الصعود إلى الدوري الممتاز الذي هبط منه في الموسم الماضي.

وتلقى جربوع عرضا من نادي خدمات خانيونس الذي يسعى لتحقيق نتائج أفضل عن تلك التي حققها في الموسم الماضي، ويريد ضم جربوع والاستفادة من خدماته

ولعب جربوع لعدة مواسم خارج أسوار خدمات رفح على سبيل الإعارة حيث لعب مع القادسية قبل أن ينضم لشباب الزوايدة ويساهم في صعود الفريق للدوري الممتاز وهو نفس الامر الذي تمكن من تحقيقه مع الأهلي في تجربته الثالثة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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