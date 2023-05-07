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الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح تنظم معرضاً فنياً يومي الاثنين والثلاثاء

07 مايو 2023 . الساعة 23:07 بتوقيت القدس
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الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح تنظم معرضاً فنياً يومي الاثنين والثلاثاء

تنظم الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، معرضاً فنياً غداً الاثنين، ولمدة يومين، ويستمر ليوم الثلاثاء، تزامناً مع تواصل استعداداتها لخوض انتخابات مجلس الطلبة، والمقررة في السادس عشر من أيار/ مايو لعام 2023.

ودعت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح إلى حضور معرضها الفني، والذي تقيمه بعنوان "القدس موعدنا"، يومي الاثنين والثلاثاء، ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً.

وأشارت إلى أن المعرض الفني سيقام في ساحة الشطرنج، بكلية الفنون بجامعة النجاح.

وتستعد الكتلة الإسلامية لخوض انتخابات مجلس الطلبة في جامعة النجاح، وسط مطالبات بتحقيق تكافؤ الفرص، وإتاحة المساحات المتساوية للكتل الطلابية المختلفة، لممارسة نشاطها ودعايتها الانتخابية دون تمييز كتلة عن أخرى

وتواصل الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة وجامعة النجاح أنشطتها المميزة وخدماتها للطلبة، وإحياء المناسبات الوطنية، والمشاركة في القضايا المختلفة، رغم الاعتقالات والملاحقات.

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