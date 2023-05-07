حماس ترحب بعودة سوريا لجامعة الدول العربية

رحب الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم بإعلان وزراء خارجية الدول العربية عودة سوريا لإشغال مقعدها في الجامعة العربية، متمنيا سرعة معالجة كل تداعيات الأزمة السورية.

ودعا قاسم لتعزيز العلاقات البينية بين كل مكونات الأمة لتصليب موقفها في مواجهة الأطماع الاستعمارية الخارجية وفي مقدمتها المشروع الصهيوني التوسعي.

اقرأ أيضا: سوريا تستعيد مقعدها في جامعة الدول العربية

وكانت جامعة الدول العربية أصدرت بياناً ذكرت فيه أن وزراء الخارجية العرب تبنوا رسميا -في اجتماعهم اليوم الأحد- قرارا ينص على عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة، واستئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاتها، بعد غياب 11 عاما.

وأعلن المجتمعون في بيانهم بأنه تقرر "استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارا من 7 مايو/أيار 2023".

وأكد البيان على "الحرص على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل" الأزمة السورية وانعكاساتها وضمنها أزمات اللجوء وتهريب المخدرات و"خطر الإرهاب".